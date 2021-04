RIMINI. Dorsale Ausa, in pubblicazione l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera

Nello specifico l’intervento prevede la posa di una condotta di 1300 metri da realizzarsi con tecnica microtunnelling, che avrà la funzione di deviare le portate di acque meteoriche provenienti dai bacini posti a monte della statale 16, nel tratto tra la via Consolare per San Marino e la via Grotta Rossa, verso il Canale Deviatore Ausa, evitando che vadano a gravare sul sistema fognario di Rimini. Si prevede inoltre la realizzazione in prossimità dello stesso canale di un impianto idrovoro, con una potenzialità pari a circa 2.500 litri al secondo. L’opera – finanziata per circa 8 milioni di euro attraverso le risorse del Piano operativo “Ambiente” del Fondo di coesione e sviluppo 2014 – 2020 – consentirà quindi di innalzare la sicurezza idraulica dell’area densamente urbanizzata di Rimini e in particolare del centro storico.

L’avviso è consultabile all’indirizzo https://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-8 ed è pubblicato anche sul sito di ATERSIR e sul BUR della Regione Emilia-Romagna.

Al termine del periodo di consultazione, ATERSIR provvederà alla indizione della Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo.