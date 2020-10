Rimini. Dott. Gorini: “La manifestazione dei negazionisti di Rimini non deve verificarsi”

“La manifestazione dei negazionisti di Rimini non deve verificarsi”: netto il giudizio di Giacomo Gorini, nato a Rimini 31 anni fa, allievo di Roberto Burioni e ora ricercatore a Oxford, dove allo Jenner Institute sta lavorando insieme ad altri 110 scienziati per mettere a punto un vaccino anti-covid.

“A parole loro manifestano per la libertà – scrive Gorini su Facebook – mentre a fatti ci portano più vicini alla richiusura delle scuole, delle attività commerciali, delle palestre, dei luoghi di culto. Con la loro visione distorta di libertà mettono in serio rischio i nostri familiari e amici, e la nostra possibilità di continuare a vederli.

In quella manifestazione non ci sarà libertà, ma pericolo.

Come disse il grande Viktor Frankl, “Auspico che la Statua della Libertà sull’East Coast degli Stati Uniti sia presto accompagnata da una Statua della Responsabilità sulla West Coast”.