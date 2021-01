Rimini. Dott. Grossi: “Aprire scuole e vaccinare i prof”

“Io sono a favore della riapertura delle scuole”. Così Maurizio Grossi, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Rimini, il quale si schiera dalla parte degli studenti delle scuole superiori che ieri mattina hanno dato vita al flash mob di piazza Cavour, in segno di protesta contro le scelte operate dal Governo che li costringe alla didattica a distanza. “Perché invece che gli amministrativi delle Asl non sono stati inseriti gli insegnanti tra le categorie a rischio, da vaccinare subito, visto che sono a stretto contatto con ragazzi inferiori ai 16 anni, per i quali la vaccinazione è esclusa?”. E’ quanto si domanda il dott. Grossi.