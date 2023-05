Rimini. Dramma: 36enne cade da balcone e perde la vita

Tragedia nel pomeriggio in via Cariddi, a Rimini. Una transessuale di 36 anni di origini brasiliane è morta a seguito di una caduta dal balcone di un residence. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione dei Carabinieri di Rimini, che stanno procedendo per accertare le cause del tragico evento insieme al magistrato di turno. Non vi erano altre persone all’interno dell’appartamento al momento del fatto. Sono emerse alcune voci riguardanti la presenza di un’altra persona che avrebbe affiancato la transessuale prima della caduta, ma questi sospetti non sono stati confermati dalle autorità competenti. Al momento, non ci sono testimoni oculari dell’accaduto. All’interno dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno trovato frammenti di vetro provenienti da una finestra. Inoltre, sembra che la vittima presentasse dei tagli sul corpo precedenti alla caduta.