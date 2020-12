Rimini. Dramma nella notte: muore 37enne in incendio in appartamento. Lavorava alle elementari

Dramma a San Giuliano dove nella notte è divampato un incendio in un residence. Ha perso la vita una 37enne e sono rimasti intossicati dal fumo un 36enne e un 31enne. Il rogo si è sprigionato al secondo piano del residence “Il Capodoglio” in via Nicolini. Sul posto vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118 e le Volanti della polizia di Stato. I poliziotti con coraggio hanno tentato di entrare nell’appartamento della 37enne invaso dalle fiamme nel tentativo di liberarla ma hanno dovuto desistere. La 37enne, secondo quanto emerso, lavorava alla scuola elementare “Decio Raggi” a San Giuliano.