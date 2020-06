Rimini. Dramma: secondo i famigliari donna sarebbe morta nella notte per cause naturali

RIMINI Tragedia a Rivabella di Rimini in via Coletti. Nella mattinata di oggi un 75enne ha ucciso la moglie di 77 anni con cui conviveva nello stesso appartamento dopo averle fatto ingerire un mix di farmaci diluiti in un bicchiere di acqua. E dopo che la donna ha spirato, distesa sul letto, l’uomo ha tentato di togliersi la vita ingerendo lo stesso cocktail. A salvarlo l’arrivo tempestivo della badante che ha trovato lui riverso a terra e il cadavere della donna sul letto.

La versione della famiglia

Nella mattinata il legale della famiglia della coppia voluto incontrare i cronisti per raccontare la versione dei fatti dei congiunti, sotto choc per l’accaduto. Stando a quanto riportato dall’avvocato la donna sarebbe morta nella notte, per cause naturali. Al mattino il marito, afflitto dal dolore avrebbe poi deciso di togliersi la vita, prima di essere salvato dalla badante. «Non so dell’esistenza del presunto biglietto di addio in cui il marito della vittima spiega di aver concordato il gesto con lei. Ma i familiari, spiegano che la coppia era molto unita e lui, ex infermiere, aveva molta cura di sua moglie».

Fonte https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/20_giugno_22/omicidio-rimini-uccide-moglie-poi-tenta-suicidio-764c40a6-b46a-11ea-8b31-4aacfd960d14.shtml