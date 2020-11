Segnalate code per chi deve effettuare il test nasofaringeo al punto drive through allestito all’Ospedale di Rimini. Traffico dunque pressi del nosocomio riminese, in via Settembrini che arrivano fino all’incrocio con Via Fada in direzione Riccione. I disagi non coinvolgono solo le persone in attesa del test, costrette ad aspettare lungo tempo ma anche gli altri utenti della strada.