Rimini. Droga dall’Albania con l’ultraleggero: la procura chiede condanne pesantissime

Dieci condanne per oltre 50 anni di reclusione e una assoluzione. Sono le richieste avanzate dal pubblico ministero nel secondo processo alla banda di narcotrafficanti albanesi sgominata dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Riccione che dal paese delle aquile ha portato in Romagna centinaia di chili di marijuana con un aereo ultraleggero che alla fine di ogni missione veniva smontato e nascosto in un garage di Borghi, nel cesenate. La pena più pesante, 12 anni e 6 mesi di carcere e 100.000 euro di multa per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga, è stata chiesta per un cittadino albanese residente a Castel San Pietro Terme (nell’imolese).