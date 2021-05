Rimini. Droga e clandestini in hotel

La polizia locale di Rimini in collaborazione con la Polizia di stato è intervenuta questa mattina in un albergo di Rivazzurra per controlli antidroga. L’operazione ha portato alla segnalazione di tre persone per possesso di sostanze stupefacenti; una denuncia per un clandestino trovato con 22 grammi di hashish.

Nel seminterrato dell’albergo sono stati trovati 1.60 grammi di eroina, bilancino e materiale per il confezionamento. Il titolare e il gestore dell’hotel sono stati denunciati in concorso per detenzione ai fini di spaccio e per aver destinato i locali della struttura ricettiva al consumo e spaccio. Sanzioni anche perché favorivano la permanenza illegale di clandestini ospitandoli nella struttura.

Nell’operazione sono state impiegate anche le unità cinofile di Rimini e Riccione.