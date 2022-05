Rimini. Droga nel garage dei genitori, giovane arrestato si difende: “E’ cannabis legale”

23enne arrestato domenica sera dalla polizia locale con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel garage della casa dove vive con i genitori sono stati trovati due involucri in cellophane con 500 grammi di marijuana. Ieri mattina il giovane è così comparso in tribunale per la direttissima: il giudice lo ha rimesso in libertà in attesa del giudizio abbreviato condizionato alla perizia dello stupefacente, visto che l’imputato ha sostenuto che si tratterebbe di cannabis legale. La droga dunque sarà analizzata.