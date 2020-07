Rimini. Droga negli slip e lama nel marsupio: arrestato

Rimini, La Polizia di Stato lo sorprende a spacciare nel lungomare: arrestato

La Polizia di Stato di Rimini, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino originario della Guinea, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, è stato anche denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione di un telefono e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La Volante, durante l’attività di controllo e monitoraggio del territorio, trovatasi nei pressi del Lungomare Tintori intercettava un 24enne, nascosto dietro a delle cabine di un centro balneare, intento a confezionare dosi di sostanza stupefacente. Gli Agenti, insospettitisi, iniziavano ad osservare il soggetto. Il 24enne, identificato successivamente come D.M., dopo essersi sincerato che non vi era nessuno vicino iniziava a confezionare dosi di sostanza stupefacente chiudendo i lembi delle confezioni attraverso l’utilizzo di un accendino che veniva notato più volte accendersi e spegnersi ad intermittenza. Oltre al confezionamento i Poliziotti avevano modo di notare che il giovane si avvicinava a gruppi di ragazzi per proporgli della sostanza stupefacente nei pressi di noti locali notturni del Lungomare.

Ad un certo punto, D.M. veniva visto salutare un ragazzo, al quale, subito dopo, consegnava un involucro nascosto nelle parti intime, ricevendo poi in cambio una banconota.

I Poliziotti, sicuri che il 24enne continuasse a celare della sostanza stupefacente, lo bloccavano invitandolo a esibire tutto ciò che occultasse di illecito. Benché il giovane negasse ogni attribuzione, gli agenti procedevano alla perquisizione rinvenendo all’interno degli slip degli involucri di plastica contenenti un totale di 14 grammi di sostanza stupefacente tipo “marjiuana”. All’interno del marsupio, invece, veniva ritrovata la somma di 165 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, un telefono cellulare, privo di simcard con il codice di sblocco sconosciuto dal possessore e un cavatappi con una lama di 5 cm. Vistosi scoperto ed accerchiato dai Poliziotti, il D.M., non ha potuto che arrendersi all’evidenza venendo così arrestato. Pertanto, verrà sottoposto a rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.