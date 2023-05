Rimini. Droga sotto il freno a mano: pizzicato dalla polizia

Un’altra operazione antidroga è stata portata a termine dalla Polizia che ha arrestato un uomo clandestino albanese. Il sospetto, durante un controllo nella zona di Pascoli, ha nascosto 9,70 grammi di cocaina in una scatola di caramelle sotto il freno a mano della macchina. Tuttavia, gli agenti hanno individuato la manomissione del veicolo, ed è così che la scoperta è stata fatta. Inoltre, sono stati trovati 2.675 euro in contanti all’interno del portafoglio e del vano portaoggetti. Successivamente, nella sua abitazione, sono stati sequestrati 7.620 euro e una quantità di droga. L’uomo albanese, dopo la convalida dell’arresto, è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari per essere espulso.