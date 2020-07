Rimini. Due 15enni violentate in spiaggia: finiscono in ospedale in coma etilico

Serata a base di alcol finisce nel peggiore dei modi: un 16enne infatti è accusato di avere violentato in spiaggia due amiche quindicenni della sua compagnia. Le ragazzine svenute e semi-nude, sono state portate in ospedale in coma etilico. Tutto è accaduto alcune sere fa su una spiaggia della zona nord di Rimini. Sulla vicenda vista anche la presenza di minori sta indagando la procura con il riserbo del caso. Di certo un rapporto sessuale c’è stato secondo le evidenze mediche. Ed essendo avvenuto in quelle condizioni è scattata per il protagonista la segnalazione alla procura minorile di Bologna e l’accusa di violenza sessuale.