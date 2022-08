Rimini. Due gravi incidenti nella notte: motociclisti al Bufalini

Condividi l'articolo

Incidente dopo la mezzanotte a Ponte Molino Baffoni in via marecchiese, nel comune di Novafeltria. Un 41 enne, a bordo di uno scooterone, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica e un cassonetto della spazzatura. Una dinamica al vaglio dei Carabinieri di Novafeltria. Sul posto il 118 e una automedicalizzata. Vista la gravità della situazione è stato chiamato l’elisoccorso. Altro sinistro alle 5 quando un motociclista è stato sbalzato dal mezzo, in via Marecchiese, in località Borgo dei ciliegi. Il 39enne, soccorso da una ambulanza e da una auto medicalizzata, è stato trasportato pure al Bufalini di Cesena.