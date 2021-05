Rimini. Due riminesi salvati dal soccorso alpino: infreddoliti e in grave difficoltà

Soccorso alpino impegnato martedì quando è intervenuta una squadra del Cnsas Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino (Fermo) per aiutare due riminesi che volevano fare un’escursione sul Monte Sibilla. I due sono stati colti impreparati dalle forti raffiche e hanno così chiamato il 112 perché in grande difficoltà. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico li hanno trovati infreddoliti a causa anche del vestiario leggero, non adatto alle temperature e li hanno condotti in salvo.