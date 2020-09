Rimini. Duplice omicidio: torna a casa

Dritan Demiraj, autore di un duplice omicidio nel 2014 e ridotto a una condizione di invalidità che gli impedisce di comprendere la realtà che lo circonda, è a un passo dall’ottenimento del passaporto e dalla successiva espulsione in Albania. A seguito di una perizia medico legale richiesta dal suo stesso legale, è emerso che l’albanese ha perso la memoria, non ricorda gli omicidi commessi né sa cosa sia accaduto dopo, né cosa lo circondi. Così la Corte d’Assise d’Appello aveva deciso di “non doversi procedere nei suoi confronti in ordine a tutti i reati ascrittogli per incapacità irreversibile di partecipare concretamente al processo”.