Rimini. Duplice tentato omicidio di ex moglie e compagno: emergono nuovi elementi tra premeditazione e sensi di colpa

Sarebbe stato tutto pianificato: il mezzo noleggiato e i coltelli. Non solo. Sarebbe dovuto comparire in tribunale lunedì prossimo Pellumb Jaupi il 54enne albanese che, nella giornata di ieri, ha tentato di uccidere l’ex moglie, il presunto amante di lei e la sorella di quest’ultimo con i primi due che sono ancora ricoverati in gravissime condizioni al “Bufalini” di Cesena dove i medici si sono riservati la prognosi. L’uomo, infatti, era già sotto accusa per una lunga serie di maltrattamenti nei confronti dell’ex e doveva rispondere del reato di stalking. Il gip tuttavia aveva disposto nei suoi confronti solo il divieto di avvicinamento. Il soggetto, sotto chiave nel carcere dei “Casetti” in attesa di essere ascoltato dal giudice per la convalida del fermo, sarebbe in stato di choc e nella mattinata di mercoledì, ha ricevuto la visita del proprio avvocato e si sarebbe preoccupato di conoscere le condizioni dell’ex moglie. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva raggiunto l’abitazione di Morciano dove la 51enne era andata a vivere dopo la separazione. La ha affrontata e oltre che picchiarla selvaggiamente infierendo anche quando era a terra, ha sferrato diversi fendenti che hanno raggiunto la donna al fianco. Mente è partita la caccia all’uomo Pellumb è riapparso 40 minuti dopo davanti a un hotel di Miramare dove ha affrontato il titolare della struttura, un 48enne, che riteneva essere il nuovo amante dell’ex moglie. L’albergatore è stato aggredito brutalmente con una serie di coltellate all’addome e nella colluttazione è rimasta ferita anche la sorella di 45 anni intervenuta per cercare di difendere il parente. Una volta bloccato dalla polizia in stato di forte agitazione, ha iniziato ad urlare la sua intenzione di darsi fuoco: ora dovrà rispondere di duplice tentato omicidio.