NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA EUROPEA DENOMINATA TRUCK AND BUS DEDICATA AL CONTROLLO DEL TRASPORTO DELLE MERCI E PASSEGGERI LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI A CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA CHE DAL 8 AL 14 FEBBRAIO CON SERVIZI SPECIFICI DEDICATI HA EFFETTUATO IL CONTROLLO DI NR 182 VEICOLI SPECIFICI ACCERTANDO E CONTESTANDO 183 VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DI 136 CONDUCENTI IRREGOLARI.
LE PRINCIPALI VIOLAZIONI HANNO RIGUARDATO:
- 42 PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’:
- 4 ALTERAZIONI/MANOMISSIONI DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’ E TEMPI DI GUIDA;
- 4 PER MANOMISSIONI DEL DISPOSITIVO PER L’ABBATIMENTO DEGLI INQUINANTI EMESSI DALLA COMBUSTIONI – ADBLUE-;
- 15 VIOLAZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI PESO – SOVRACCARICO –
- 18 VIOLAZIONI INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE;
- 4 VIOLAZIONI PER TRASPORTI ABUSIVI DA PARTE DI ALTRETTANTI CONDUCENTI DI VEICOLI COMUNITARI CHE SI SONO VISTI COMMINARE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 2.000.
ULTERIORI 96 VIOLAZIONI SONO STATE ELEVATE PER MANCANZA/CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD ATTESTARE IL TRASPORTO E LA CIRCOLAZIONE.
AL FINE DI INNALZARE GLI STANDAR DI SICUREZZA STRADALE E GARANTIRE IL SOCCORSO ALL’UTENZA IN DIFFICOLTA’, APPRESE LE REALISTICHE PREVISIONI DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE HANNO INTERESSATO IN PARTICOLAR MODO L’ENTROTERRA RIMINESE CON TEMPERATURE REGISTRATE ANCHE DI MENO 8, IN SINERGIA CON LE INDICAZIONI DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI BOLOGNA E IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE DELLA QUESTURA DI RIMINI, DURANTE IL FINE SETTIMANA LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI HA PREDISPOSTO 16 PATTUGLIE DI VIGILANZA CHE IN MODALITA’ DINAMICA HANNO PERCORSO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA PROVINCIA. OLTRE I QUINDICI SOCCORSI PRESTATI AGLI AUTOMOBILISTI IN DIFFICOLTA’ SONO STATE ACCERTATE 50 VIOLAZIONI E RILEVATO UN INCIDENTE STRADALE CON SOLI DANNI A COSE VERIFICATOSI PER PERDITA DI CONTROLLO DA PARTE DEL CONDUCENTE PERCHE’ CIRCOLAVA SPROVVISTO DI PNEUMATICI INVERNALI.
OLTRE AI DANNI SUBITI DALLA SUA AUTOVETTURA SI E’ VISTO ANCHE COMMINARE UNA SANZIONE DI EURO 87.
INOLTRE NELLA GIORNATA DEDICATA PER LA VERIFICA E RISPETTO DELL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZZA SONO STATI SANZIONATI 37 AUTOMOBILISTI PER IL MANCATO USO CON LA DECURATEZIONE IN TOTALE DI 185 PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA.