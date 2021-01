Rimini. Dure proteste dei residente per antenna 5g

Proteste da parte dei residenti di via Ceccarelli che hanno visto spuntare un’antenna per la telefonia 5g installata sul tetto di un’abitazione privata. “Nella zona – spiegano in una lettera inviata al sindaco nel quale si chiede di far smontare l’opera – in un raggio di 500 metri dall’impianto ci sono almeno 300 palazzine, per un totale di oltre 5mila abitanti. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di un asilo nido e di diversi studi medici frequentati da diversi pazienti”. Si attente dunque una dura protesta.

foto generica e d’archivio