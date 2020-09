Rimini. E’ finita in manette la banda dei bancomat

Banda di bancomat in manette. I Carabinieri di Ravenna hanno individuato i possibili autori dei numerosi colpi. La certezza è avvenuta proprio con l’esplosione del bancomat di Mezzano. I Carabinieri sono riusciti a pedinare la banda mentre fuggiva con i soldi del bancomat esploso e sono risaliti attraverso le targhe delle auto agli autori. Dopo aver allertato i colleghi di Rimini i Carabinieri di Ravenna alle prime luci dell’alba hanno arrestato l’intera banda formata da cinque italiani oltre alla donna. Il più giovane ha 21 anni, il più anziano 48 anni. Tutti associati in carcere. Le indagini proseguono per capire di quanti “colpi” è responsabile la banda.