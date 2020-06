Rimini. E la chiamano Rimini, artisti uniti per la loro città

E la chiamano Rimini, artisti uniti per la loro città: 36 artisti e band riminesi insieme per il progetto collettivo voluto all’assessorato alla cultura del Comune di Rimini. Sullo sfondo le note di Fabrizio De André e Massimo Bubola, accompagnata da un video curato dal fotografo Chico de Luigi. Il video del brano, non una semplice cover ma una suggestiva rielaborazione che vede due strofe aggiuntive del testo originario, sarà on line sui canali social del Comune e degli artisti dalle ore 13 di venerdì 12 giugno.