RIMINI e MISANO. Don Giuseppe Tognacci nuovo esorcista della Diocesi di Rimini. Tre nuovi sacerdoti per Misano

Don Giuseppe Tognacci è il nuovo esorcista della Diocesi di Rimini, nominato dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi. «A seguito delle dimissioni per motivi di salute di don Silvano Rughi – si legge in una nota della Diocesi -, è stato nominato don Giuseppe Tognacci, quale Penitenziere della Cattedrale e Esorcista diocesano». Don Tognacci (nato a Rimini il 23 maggio 1962) svolgeva già il servizio di Canonico della Cattedrale, Rettore della Basilica Cattedrale e Cerimoniere Vescovile.

Si legge inoltre «A seguito della morte del precedente parroco, don Claudio Signorini, le due comunità parrocchiali di Scacciano e Villaggio Argentina sono state affidate alla cura pastorale dei parroci don Giuseppe Vaccarini (quale moderatore e legale rappresentante), don Angelo Rubaconti e don Roberto Zangheri».

Il vescovo ha nominato (o riconfermato) quali assistenti ecclesiastici per l’Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani) per il prossimo triennio don Giuseppe Bilancioni (nominato per la zona Agesci di Rimini), don Luca Fantini (riconfermato per la Formazione Capi), don Raffaele Masi (riconfermato per la Branca E/G), don Cristian Squadrani, (nominato assistente della Branca R/S).