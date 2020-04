Rimini. E’ morto il noto imprenditore Luigi Valentini

E’ morto l’imprenditore Luigi Valentini. Originario di Verucchio, aveva compiuto 86 anni il 23 marzo scorso. Aveva creato insieme al fratello Giovanni (che poi negli anni ’80 ha abbandonato l’attività cedendogli le quote) le Industrie Valentini, Gruppo costituito da cinque aziende collegate (e oltre 160 lavoratori diretti più 40 in appalto) impegnate nella produzione di mobili in kit e arredamento di design per la casa e l’ufficio.

“Ci lascia Luigi Valentini – scrive su Facebook la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti –, lungimirante imprenditore riminese che in questi anni ho avuto il piacere di incontrare. Un uomo pieno di vitalità, affabile e generoso, nei modi e nei gesti. Ai suoi successi industriali, con i quali abbiamo portato nel mondo il made in Rimini, si affianca un impegno al sociale e una particolare sensibilità per il settore della cultura attraverso la quale ha contributo alla promozione delle bellezze e dei patrimoni artistici della nostra città. Il mio cordoglio alla famiglia e a tutti i collaboratori di Industrie Valentini“.