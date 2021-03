Rimini. E’ nata Pixel, la cooperativa di comunità che ha come obiettivo la progettazione e valorizzazione di tutta Rimini Nord

Lunedi 29 marzo presso gli uffici di Confcooperative in via caduti di Marzabotto è nata Pixel, la cooperativa di comunità che ha come obiettivo la progettazione e valorizzazione di tutta Rimini Nord”. Tra i soci fondatori la Pro Loco di Viserbella e i cittadini rappresentanti delle varie categorie. E’ la prima cooperativa di comunità della costa, nata dalla volontà di creare uno strumento adeguato ad affrontare le sfide che il futuro ci offre.

Riportiamo la Mission della neonata coop:

“L’idea della cooperativa nasce dalla necessità di ripensare il nostro territorio per affrontare la sfida del futuro, con un campo di azione e di ricaduta economica ben definito: Rimini Nord.

Crediamo che ogni comunità che si rispetti debba guardare con attenzione a quattro aspetti fondamentali: socialità, lavoro, coesione e ambiente. Questi sono i mattoni fondamentali, i Pixel che compongono il nostro tessuto sociale.

Crediamo che all’interno del nostro territorio esistano delle potenzialità ancora non espresse. Vogliamo essere dei creatori di connessioni tra operatori differenti che condividano una visione comune, garantendo allo stesso tempo la loro unicità. Creare posti di lavoro riaprendo spazi chiusi che possano ospitare servizi essenziali al nostro turismo e alla nostra vita quotidiana, pensando ad un nuovo utilizzo per le strutture non attive per rigenerarle in una circolarità economica e sociale.

Crediamo nella comunità come forza motrice per il lavoro e per la solidarietà, come fonte di riscatto economico e sociale. Metteremo le nostre esperienze a fattor comune assieme alle proposte per la comunità.

Vogliamo contribuire a formare i giovani mostrandogli che esiste un futuro anche per loro e che la strada del futuro passa attraverso impegno, responsabilità ed opportunità da cogliere nello sport, nella vita ed anche nelle esperienze lavorative.

Vogliamo far conoscere la nostra terra e le persone che la vivono, creando sinergie e nuove relazioni con le realtà che compongono il territorio.

Vogliamo fare tutto questo con un’attenzione nuova e diversa per l’ambiente e la sostenibilità ecologica, che porti ad una vera rivoluzione ”green”.

Abbiamo una visione di impresa che sposa i principi della mutualità, dove i dipendenti ricevono uno stipendio adeguato alle loro mansioni e allo stesso tempo la cooperativa si mantiene sostenibile e in salute, pronta ad investire costantemente in sé stessa.

Ricordatevi: i Pixel da soli sono invisibili, ma tutti insieme realizzano cose straordinarie”

Potete seguire l’evoluzione della cooperativa sul sito www.pixelcoop.net oppure sulla pagina Facebook Pixel Coop di Comunità.