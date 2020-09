Scomparsa nei giorni scorsi all’età di 53 anni Dalida Carlini in Dal Piaz, figlia di Tino, noto pasticcere scomparso pure lui due anni fa. In lutto anche l’Aibes (l’Associazione italiana barmen e sostenitori). Le esequie si terranno domani presso la chiesa di San Giuseppe al porto alle 15.30. All’ultimo saluto parteciperanno in divisa gli stessi barmen dell’Aibes. Questa sera, alle 20.30, si terrà la veglia di preghiera.