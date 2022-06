Rimini. E’ scomparso Carlo Pagliarani

E’ scomparso Giancarlo Pagliarani, detto Carlo. Aveva 78 anni. Gli amici del “Bar Sergio” lo ricordano per la sua passione per le corse e le uscite in bicicletta. Oggi alle ore 15 le esequie nella chiesa parrocchiale San Domenico Savio ai Padulli. La salma sarà poi trasportata nel cimitero di San Lorenzo Monte.