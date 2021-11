RIMINI. E’ USCITO IL NUOVO LIBRO DI ELENA BORGHI “DIVENTA LA BOSS DI TE STESSA”

Condividi l'articolo









E’ dunque uscito il tanto atteso libro di Elena Borghi, ormai conosciuta

da tutti come “La Boss”, a coronamento di un percorso iniziato durante

il primo lockdown e che ha messo al centro la figura femminile,

soprattutto nel mondo dell’impresa e delle professioni. Si perché le

donne hanno tutti gli strumenti per emergere, ma spesso, e per tanti

motivi, non riescono a palesare queste qualità.

Nella quarta di copertina viene enunciato il progetto e a chi è rivolto:

questo libro non è per tutte. È solo per chi è pronta a mettersi in

discussione.

“Questo libro è per le donne che vorrebbero sapere quando cambiare

lavoro, avviare un’azienda o fare evolvere la propria vita.

Questo libro è per quelle donne che hanno una buona intuizione ma hanno

paura di fare scelte difficili.

Questo libro è nato per chi ha il coraggio di fare il primo passo, anche

quello che permetterà di rialzarsi.

Se sei disposta a cercare un nuovo inizio, a metterti in gioco e a

prendere in considerazione anche l’eventualità di fallire per

ricominciare, questo libro è per te.”

Molto chiaro l’approccio che nulla ha a che fare con il femminismo o con

altri movimenti di genere: è semplicemente uno strumento che vuole

cercare e soprattutto far ritrovare dentro di se gli strumenti per

iniziare a vivere in maniera diversa. Autostima, gestione del tempo,

personal branding sono alcuni dei tempi che percorrono l’opera, che non

vuole essere un manuale, ma più un decalogo di regole da seguire secondo

la propria percezione.

Il progetto non si ferma al libro, ma si allarga concretamente ad altre

iniziative. La più importante è denominata “A cena con La Boss“, un vero

e proprio format al femminile volto a creare una rete di donne che mette

in connessione piccole e grandi imprenditrici e professioniste di

diversi settori.

L’obiettivo principale è farle conoscere e collaborare per incentivare

le loro occasioni di business. Prossima evento a Rimini il 3 dicembre,

seguiranno a febbraio una tappa a Milano e una a Roma.

Elena Borghi, forlivese di nascita ma riminese d’adozione, figlia degli

anni ‘70, è un’ imprenditrice digitale, motivatrice e direttore

creativo. Ha al suo attivo migliaia di consulenze di comunicazione e

marketing, moltissimi successi e qualche fallimento, dai quali ha

imparato molto di più che dai libri di scuola.

Esperta di marketing al femminile, collabora con importanti aziende nel

mondo del beauty, del food&beverage, del fashion e degli eventi.

Per info: www.laboss.it, diventa@laboss.it. Tel. 0541 680838