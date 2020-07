RIMINI. “ECCELLENZA MI CONSENTA”…di Riziero Santi

Qualche mio collega era passato al tu tanto è stato stretto il rapporto di questi mesi col Prefetto Camporota. All’inizio non è stato semplice, del resto Rimini è una piazza sui generis, tuttavia Lei è stata molto professionale ed anche molto decisa e ferma, con tutti, ma ha anche saputo trasmettere quella autenticità, quella onestà e quella umanità che la contraddistingue. In particolare le sue qualità si sono espresse nel periodo della gestione dell’emergenza covid che ha saputo coordinare in maniera esemplare. All’improvviso si apprende del suo trasferimento e nel ringraziarla per l’opera svolta la vorrei salutare dando del Lei all’istituzione ma vorrei salutare la persona con un: “ciao Alessandra a presto.”