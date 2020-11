Rimini. Ecco “BIUTIFULLOVE”, l’album di Filippo Malatesta

Per tutti i fans di Filippo Malatesta una bella sorpresa:

Tutti coloro che acquisteranno in prevendita il nuovo album “BIUTIFULLOVE” non solo potranno ricevere il cd con autografo e dedica personalizzata, ma potranno assistere a un mini concerto di presentazione dell’album in diretta streaming il giorno 2 dicembre. Visti i tempi, se i fans non possono venire da Filippo Malatesta, Filippo Malatesta va dai fans!!!

Potete acquistare il cd BIUTIFULLOVE in prevendita a questo indirizzo!!!