Covid: per quel che riguarda le scuole è stata accertata una positività in una scuola superiore di Novafeltria, una in una scuola materna di Riccione e infine una positività (un insegnante) in una scuola di Bellaria Igea Marina. Sono stati programmati i tamponi per studenti e professori ma in nessuno dei tre istituti Ausl Romagna ha ritenuto di dover disporre quarantene.