Rimini. Ecco i profili più richiesti per la stagione: ma mancano tuttofare e lavapiatti

In vista della stagione i posti messi a disposizione dalle imprese risultano ben 1.757. A segnalarlo, il Centro per l’impiego di Rimini che snocciola anche gli altri profili più richiesti: camerieri di sala (290) o ai piani (245), aiuto cuochi (177) e baristi (172). Fanalino di coda i cuochi con 75 richieste. Boom di offerte di lavoro dunque, ma a quanto emerge c’è carenza di tuttofare e lavapiatti. A quanto pare nella mancanza di “basse professionalità” esercita un peso anche il Reddito cittadinanza che facendo propendere molti per il lavoro in nero, falsa tutti i dati.