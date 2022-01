Rimini. Ecco i redditi di tutti i big riminesi

Redditi complessivi lordi dei big della politica riminese che siedono a Roma. Antonio Barboni batte tutti: per lui una crescita costante che lo visto con 613.137 euro lordi totali nell’ultima dichiarazione compilata nel 2021. Ha anche superato il premier Draghi, il quale, nonostante il suo ruolo di capo del Governo, si è dovuto accontentare di un reddito complessivo lordo di 527.319 euro. La seconda più ricca tra senatori e deputati riminesi è Elena Raffaelli che ha dichiarato infatti 111.908 euro. La deputata della Lega Nord e assessore del Comune di Riccione risulta da anni anche socia dei bagni 87 e 88 di Rimini. Marco Croatti, senatore del Movimento 5 stelle e di professione grafico pubblicitario ha dichiarato un reddito complessivo lordo di 100.504 euro. La deputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Sarti, risulta ultima per pochi centesimi: sono stati 98.471 gli euro di reddito complessivo lordo dichiarati nel 2021. Per quanto riguarda la Regione la presidente del Consiglio regionale Emma Petitti nel 2020 aveva dichiarato un reddito lordo di 79.650. Chiude la graduatoria la consigliera regionale, sempre del Pd, Nadia Rossi: al momento anche per lei niente dichiarazione 2021 pubblicata, ma lo scorso anno aveva presentato un reddito complessivo lordo di 59.550.