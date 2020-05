Nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile dal 4 maggio. “Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali – viene evidenziato nell’informativa pubblicata nel tardo pomeriggio di domenica sul sito del Ministero dell’Interno -. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo”.

Nuovo modello autodichiarazione