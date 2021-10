Rimini. Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale

Condividi l'articolo









Ecco la composizione (ufficiosa) del nuovo consiglio comunale. 20 i seggi per la maggioranza di centrosinistra, nove al centrodestra (compreso quello del candidato sindaco Enzo Ceccarelli), due per la coalizione di Gloria Lisi (uno alla candidata) e uno per Matteo Angelini del 3V.

Nella coalizione di centrosinistra 11 consiglieri saranno del Partito Democratico. A raccogliere il maggior numero di preferenze è il giovane Edoardo Carminucci (863) davanti agli assessori uscenti Mattia Morolli (797) e Roberta Frisoni (518). Poi Manuela Guaitoli con 452, Luca Cancellieri con 420, Annamaria Barilari 369, Giulia Corazzi 366, Elisa Marchioni 363, Giuseppe Neri 345, Giuliano Zamagni 307 e Matteo Petrucci 304.

La lista Jamil Sindaco prende invece sette consiglieri. Le preferenze sono così distribuite: Michele Lari 402, poi i consiglieri uscenti Andrea Bellucci con 380 e Daniela De Leonardis 362, Samuele Ramberti 325, Serena Soldati 240, Lucia Lamarra 235 e Ilaria Messori 234. Tra i consiglieri uscenti manca la conferma Mirco Muratori.

Un consigliere per la lista Futura con Jamil-Azione: il confermato Luca Pasini con 209 preferenze.

Un consigliere per Rimini Coraggiosa, il capolista Marco Tonti con 240 preferenze.

Nel centrodestra, oltre al candidato sindaco Enzo Ceccarelli, eletti anche quattro esponenti della Lega e quattro di Fratelli d’Italia. Si conferma re delle preferenze Nicola Marcello con 1.546 davanti a Gioenzo Renzi con 1.015, Filippo Zilli con 654 e Carlo Rufo Spina con 286.

Nella Lega a raccogliere il maggior numero di preferenze è Luca De Sio con 709 davanti ad Andrea Pari con 377 e Loreno Marchei con 334. Il quarto seggio va al consigliere uscente Matteo Zoccarato con 235 preferenze.

In consiglio comunale siederanno anche Gloria Lisi e Stefano Brunori con 92 preferenze.

Infine posto in consiglio comunale anche per il candidato sindaco 3V Matteo Angelini.

A seguito della composizione della giunta questo schema potrebbe subire modifiche. Si attende comunque ancora l’ufficialità.