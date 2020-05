Rimini. Ecco la mappa dei contagi di ogni comune. Nel Riminese spiccano fra i contagiati diversi frontalieri

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ieri ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 61 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente il totale è di circa 1.400 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 7, comunicati dalla Regione: 4 di sesso maschile e 3 di sesso femminile. Di questi, mentre 1 è ricoverato, invece, gli altri in isolamento domiciliare; uno è residente fuori provincia.

Si attestano su 2.063 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.966 residenti in provincia e 97 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Vanno però aggiunte le positività di altri 5 residenti in provincia di Rimini, comunicate dalle autorità sanitarie sammarinesi, che le hanno diagnosticate a seguito di screening tra persone che lavorano in quello Stato. Si tratta di una paziente di sesso femminile e di 4 di sesso maschile, nessuno di quali ricoverato.

Per essere chiari cinque sono frontalieri, riminesi che lavorano nella Repubblica di San Marino e che, a seguito di test sierologici in azienda, sono risultati contagiati.

La Regione ha comunicato 3 decessi: si tratta di 2 pazienti di sesso maschile, di 69 e 74 anni e di uno di sesso femminile di 74 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia come ad esempio i 5 pazienti diagnosticati a San Marino.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: