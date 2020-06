Rimini. Ecco la nuova formula della Notte Rosa

Corsa contro il tempo per non lasciare morire la notte rosa che in tempi di Covid per forza di cose dovrà cambiare pelle. Si ragiona allora su una serie di piccoli eventi diffusi, meglio se sulla battigia. Secondo indiscrezioni di stampa si starebbe ragionando su una festa tipicamente balneare in riva al mare con il coinvolgimento dei bagnini. Come le prime edizioni di Gradisca sulla spiaggia di Rimini. Spettoli pirotecnici, enogastronomia e così via. Di certo il tempo stringe e bisognerà prendere una decisione (se farla o no quest’anno), magari cercando anche una collaborazione coi Comune dell’entroterra ai quali l’emergenza sanitaria ha tarpato le ali cancellando tradizionali feste e sagre.