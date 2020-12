Rimini. Ecco l’albergo per i senzatetto

“Piano freddo” a Torre Pedrera: apre così l’hotel destinato a chi non ha una casa. È l’ultimo servizio offerto dal Comune a chi non ha un tetto, una mancanza resa ancora più drammatica dall’emergenza Covid. Una struttura in grado di ospitare tra le 25 e le 30 persone, in soluzioni separate e singole. L’esito dell’istruttoria è proprio di questi giorni. Ad aggiudicarsi il progetto, per il quale sono stati stanziati 55mila euro, è stata la Caritas – con la collaborazione della Papa Giovanni XXIII – che ha individuato, per la sua realizzazione, un albergo di Torre Pedrera.