Rimini. Ecco l’indice Rt di ogni Regione: per Emilia Romagna “rosso” inevitabile

TUTTI GLI RT

Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nella bozza dell’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute (dati al 3 marzo 2021 relativi alla settimana 22-28 febbraio) :

REGIONE RT PUNTUALE

Abruzzo 0.96

Basilicata 1.16

Calabria 0.81

Campania 0.96

E-R 1.13

FVG 0.92

Lazio 0.98

Liguria 0.96

Lombardia 1.13

Marche 1.08

Molise 1.66

Piemonte 1.15

PA Bolzano 0.75

PA Trento 1.1

Puglia 0.93

Sardegna 0.67

Sicilia 0.79

Toscana 1.18

Umbria 0.79

Valle d’Aosta 1.21

Veneto 1.08.

Verso i nuovi colori delle regioni

Veneto e Friuli-Venezia Giulia diventano arancioni. La Campania diventa rossa come chiede, ma per la prima volta la cabina di regia vuole che vengano messe in rosso le regioni che hanno più di 250 casi per 100mila abitanti nell’ultima settimana. E sono Lombardia (che però va in arancione scuro) Emilia-Romagna, Marche, Trento e Bolzano. Ma non è detto che le regioni, le province e il ministero decidano per il cambio di colore. Basilicata e Molise resterebbero in rosso.

Uniche macchie gialle Valle d’Aosta e Liguria. In centro Italia, il governatore delle Marche manda in zona rossa le intere province di Macerata e Ancona, dovrebbe resistere in giallo il Lazio, con Rt appena sotto 1, mentre al sud rischiano il passaggio in arancione Puglia e Calabria. Conferma in giallo per la Sicilia e in bianco per la sola Sardegna.