Stando ai numeri il 27 novembre la Lombardia potrebbe tornare arancione, ma occorrerà monitorare la situazione. La settimana successiva poi alcune regioni, come l’Emilia Romagna, potrebbero anche tornare ‘gialle’ ma anche qui bisognerà considerare l’andamento dei prossimi giorni. Venerdì, dopo il ‘report’ settimanale dell’Iss, si deciderà per esempio se alcune regioni come la Puglia cambieranno colore ed entrare nella fascia a rischio alto.