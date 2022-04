RIMINI. Edilizia scolastica: il progetto del nuovo asilo nido il Girotondo in via Codazzi candidato ai fondi Pnrr

Condividi l'articolo

Le scuole al centro dell’idea di città prossima e vicina ai cittadini.

Dopo la candidatura ai fondi del Pnrr per la realizzazione del nuovo nido di via Fantoni, ufficializzata a seguito del nulla osta alla deroga urbanistica del Consiglio Comunale di martedì, l’Amministrazione avanza la domanda per un nuovo progetto destinato a potenziare l’offerta di servizi nido della città. Il Comune di Rimini ha infatti candidato alle risorse messe a disposizione dalla missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza il progetto del nuovo asilo nido Girotondo. La nuova struttura è prevista in via Codazzi e andrà a sostituirsi all’attuale nido, oggi presente in via Circonvallazione Occidentale, e consentirà di ampliare gli spazi dedicati all’attività educativa e di accogliere un maggior numero di bambini.

L’area destinata alla realizzazione del nuovo nido d’infanzia è compresa tra via Marecchiese, via Codazzi, via Nataloni e via Petruzzi, dove è ancora presente l’ex scuola elementare Montessori, e che sarà demolita entro il 2022. L’area si presa in quanto ben collegata e facilmente raggiungibile sia in auto sia con il trasporto pubblico o con i mezzi di mobilità sostenibile ed è inoltre prevista la realizzazione di nuove aree dedicate alla sosta.

Il nuovo nido d’infanzia Girotondo, che potrà accogliere fino a 84 bambini, è immaginato come un contenitore flessibile per accomodare la vita di bimbi e insegnanti. Così come le altre proposte progettuali relative alle nuove scuole avanzate dal Comune, anche il nuovo nido Girotondo è pensato non solo come contenitore di gioco e didattica, ma come spazio di aggregazione del quartiere, favorito anche dal contesto verde nel quale è immerso.

Elemento caratterizzante del progetto consiste nel concepire l’edificio, e il parco, come un unico spazio suddivisibile secondo necessità, sempre in continuità tra interno ed esterno. Sono state infatti proposte soluzioni che permettono di connettere le aule tra loro oppure di aprirle completamente verso gli spazi condivisi, annullando la distinzione tra spazio connettivo e ambienti didattici. Infine, il progetto vede nel parco che circonda il plesso la prima e naturale estensione delle sezioni, diventando un giardino didattico dedicato con installazioni e orti. Così come le ultime progettazioni e realizzazioni, anche per l’asilo nido Il Girotondo saranno adottate le più innovative e sostenibili tecniche di costruzione, con l’obiettivo di realizzare un edificio a energia quasi zero.

Con la candidatura del nuovo asilo Girotondo e del nuovo nido di via Fantoni salgono a cinque le strutture scolastiche che il Comune di Rimini candida alle risorse del Pnrr. Sono già infatti state presentate le domande per accedere ai finanziamenti la realizzazione del polo educativo al Parco Pertini, che prevede una nuova scuola elementare al posto dell’attuale in via Sobrero, il nuovo asilo nido “Il Pollicino” e la nuova scuola d’infanzia Marebello. Sono già state assegnate invece le risorse per il progetto del polo 0-6 di Viserba, che prevede l’unione del nido Peter Pan con la scuola d’infanzia Galeone, finanziato per 3 milioni di euro.

“Le scuole sono al centro dell’idea di città prossima e vicina ai cittadini che questa amministrazione sta portando avanti – è il commento dell’Amministrazione comunale – Il PNRR ha offerto molte opportunità per rigenerare e riqualificare il patrimonio scolastico esistente; il Comune di Rimini ha colto l’occasione, partecipando a tutti i bandi usciti in questo ambito, portando avanti una politica che unisce le esigenze del settore educativo e scolastico con l’idea di una città sempre più coesa, con servizi diffusi, una città che nei plessi e nei poli scolastici crei luoghi che stimolino l’innovazione e l’aggregazione, la crescita, la socialità, lo sport per tutte le fasce d’età”.