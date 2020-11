Elezioni comunali a Rimini: per il centrodestra spunta l’ex questore di Rimini Oreste Capocasa. Difficile dire se accetterà, ma l’idea resta molto forte. Figura stimatissima in città, ha lasciato un ottimo ricordo ovunque abbia lavorato. Con un centrosinistra lacerato dalla candidatura di Emma Petitti, la sua persona potrebbe davvero rappresentare l’asso di briscola per quella che oggi è l’opposizione.