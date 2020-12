RIMINI. Elezioni del Consiglio direttivo Regionale FIM – Federazione Italiana Motonautica

Sabato 5 dicembre si è tenuta presso il Club Nautico Rimini, sede

federale regionale FIM, in pieno rispetto delle regole Covid,

l’assemblea regionale della FIM, Federazione Italiana Motonautica alla

presenza del Presidente Nazionale Vincenzo Iacoianni.

In tale occasione sono stati eletti Enrico Sirri PRESIDENTE, Fantini

Alessandro CONSIGLIERE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI, Pecci Giordano,

Venerini Roberto e Corradini Paolo per il CONSIGLIO REGIONALE IN

RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA’, Pazzini Andrea IN RAPPRESENTANZA DEGLI

ATLETI.

In foto i dirigenti FIM Iacoianni e Sirri col presidente CNR Gianfranco

Santolini.