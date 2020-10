Rimini. Elezioni sindaco: per il Pd niente primarie. E forse il voto slitta a dopo l’estate

A Rimini si vota nel 2021 e sono due le novità che in questi giorni avanzano. La prima riguarda in particolare il Partito democratico con l’indicazione degli organismi nazionali di evitare nella scelta dei candidati sindaci le primarie e quindi a questo punto non resta che la strada del nome unico. Ma non finisce qua. Sempre da Roma prende via via più consistenza l’intenzione di rimandare il voto a dopo l’estate, dato che in maggio o giugno la pandemia potrebbe ancora non avere esaurito il suo corso.