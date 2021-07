Rimini. Elezioni sindaco, spunta sondaggio: con candidato Barboni centrodestra vince al primo turno

Condividi l'articolo









Il centrodestra avrebbe il candidato potenzialmente vincente: Antonio Barboni, senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia. Da qualche giorno, infatti, negli ambienti della politica passa di mano in mano un sondaggio in cui il parlamentare “azzurro” è accreditato addirittura di una vittoria al primo turno. Percentuali che hanno fatto tornare d’attualità una vecchia idea: Barboni candidato sindaco. Barboni tuttavia non sarebbe della partita: la volontà è quella di portare a termine il mandato in Parlamento.