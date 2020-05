Rimini. EMERGENZA CORONAVIRUS, Solidarietà Nazionale lancia una raccolta alimentare straordinaria

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS, Solidarietà Nazionale lancia una raccolta alimentare straordinaria

RIMINI – Il blocco delle attività a causa del Coronavirus e la conseguente crisi economica senza precedenti hanno generato un’altra grande emergenza: la povertà.

Proprio per questo motivo l’associazione Solidarietà Nazionale, che aiuta già da diverso tempo i nostri connazionali indigenti attraverso la consegna di beni di prima necessità, ha lanciato fino al prossimo 31 maggio una raccolta straordinaria di generi alimentari su tutto il territorio romagnolo. Sarà possibile effettuare una donazione recandosi presso i supermercati interessati dall’iniziativa oppure mettendosi in contatto con una delle tante sedi dell’associazione sul territorio.

Per le consegne presso la sede di Rimini di via Macanno 32 è possibile contattare il 339.3132692 oppure seguire la pagina facebook dell’associazione per restare aggiornati sulle raccolte alimentari presso i supermercati della zona.

Quotidianamente i nostri volontari ricevono richieste di aiuto da famiglie povere che non hanno da mangiare, da neomamme che non sanno nemmeno più come nutrire i propri figli nonché da persone anziane che hanno bisogno di beni di prima necessità: generi alimentari, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene, ect.

Non possiamo girare gli occhi dall’altra parte e ci affidiamo alla solidarietà di tutti i nostri concittadini per garantire la consegna di pacchi alimentari a tutte le famiglie italiane che si trovano in grave stato di difficoltà. Consegna che avverrà martedì 2 Giugno, nel pieno rispetto dei provvedimenti in vigore, presso tutte le nostre sedi del territorio romagnolo.

Ufficio Stampa

Solidarietà Nazionale