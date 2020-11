Rimini. Emergenza Covid. Pecci interroga(Lega): “amministrazione incapace”

Purtroppo il Covid sta mettendo in ginocchio la nostra città sia sotto l’aspetto sanitario,

che sotto l’aspetto economico.

Sotto il profilo sanitario, ammesso che i dati comunicati siano veritieri, ho suggerito

diverse volte di affrontare il virus con le strutture organizzative di emergenza e cioè gli

ospedali militari da campo che facciano da supporto alla struttura sanitaria.

In questo modo cureremmo meglio le persone ed eviteremmo di riempire i reparti di

terapia semi-intensiva ed intensiva e, soprattutto, consentiremmo agli ospedale di

funzionare normalmente sia nelle attività ambulatoriali che chirurgiche.

Sotto questo profilo non so verso quale direzione si muoverà l’amministrazione

comunale. Aspetteremo e vedremo, ma mi sembra di vedere la stessa disorganizzazione

che c’è stata nel primo lockdown; spero di sbagliarmi.

Sotto il profilo economico il problema diventa ancora più complesso atteso che le partite

iva stanno pagando un prezzo altissimo perché la crisi non riguarda solo bar, ristoranti e

palestre, ma riguarda tutti i commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti oltre al

mondo dello spettacolo.

Tutti sono in difficoltà ed i prossimi mesi saranno peggiori di quelli attuali.

I ricavi dell’estate stanno finendo e per alcuni sono già finiti da molto tempo.

A questi imprenditori è compito della politica dare una risposta, un supporto affinché una

vita di sacrifici non venga vanificata da un governo che, in questo periodo, ha mostrato

tutta la propria incapacità nell’amministrazione del Paese.

Di fronte a siffatto problema è interesse della Lega conoscere il programma che si è dato

l’Amministrazione e per capire se la Giunta ha idee chiare, soluzioni efficaci e rapide.

Noi non vogliamo assistere passivi al film dell’emergenza.

Vogliamo capire come l’Amministrazione intenda affrontare entrambi i problemi:

quello sanitario e quello economico.

Sotto il profilo economico occorre mettere in campo misure concrete per attrarre nel

breve tempo capitali sul territorio riminese.

Forlì ha portato a casa il corso di laurea in Medicina (con l’ambizione di farne il policlinico

della Romagna) e l’aeroporto sta decollando; e noi cosa abbiamo fatto?

La nostra Università si sviluppa? Sarà capace di innovarsi alla luce della trasformazione

sociale in corso?

Le nostre aziende, molto delle quali piccole e medie, dovranno rivedere i loro modelli di

crescita, ma l’amministrazione è pronta a dare una risposta per la loro trasformazione?

Ecco in breve sintesi alcune domande.

INTERROGO

quindi l’amministrazione comunale e il Sindaco per conoscere quali sono i progetti

approvati per affrontare l’emergenza sanitaria e l’emergenza economica ed infine quali

progetti ci sono per la crescita della Università di Rimini.