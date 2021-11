Rimini. Emergono nuovi dettagli sulla rapina consumata da due banditi a mano armata in un supermercato

Emergono nuovi dettagli sulla rapina consumata da due banditi a mano armata, che hanno rapinato lunedì sera il supermercato In’s di via Orsoleto a Viserba monte. Mancavano una manciata di minuti alle 20 quando i malviventi, dopo aver atteso che anche l’ultimo cliente si fosse allontanato e all’interno fossero presenti solo i dipendenti, sono entrati in azione. Volto mascherato, pistola in pugno, hanno puntato dritto alle casse ancora con l’incasso della giornata. Una volta trafugato tutto il contante i rapinatori si sono dileguati. Lanciato l’allarme sul posto per primo è arrivato un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Nonostante le immediate ricerche non sono state trovate tracce dei responsabili. Ancora da quantificare l’entità del bottino. Le indagini restano in corso.