Rimini. Emessa allerta meteo di codice giallo

Emessa Allerta n. 025/2020. Codice Colore GIALLO per criticità idrogeologica per tutte le zone di allerta. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 20/04/2020 alle 00:00 del 21/04/2020. Nella giornata di Lunedì 20 Aprile un minimo in ingresso sul Tirreno determinerà un peggioramento sulla nostra regione. Sono previste precipitazioni diffuse moderate localmente a carattere di rovescio sull’intero territorio.

I valori di precipitazione previsti medi areali cumulati in 24/h sono i seguenti:

A 50 mm

B 45 mm

Puntualmente i valori previsti di precipitazione potranno raggiungere valori compresi tra 60 e 80 mm/ 24h .

Quota neve in abbassamento verso 2000 metri in serata. UUSA