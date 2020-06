Rimini. Emessa nuova allerta meteo: continua la fase di instabilità

Continua la fase di instabilità.

Emessa Allerta n. 043/2020. Codice Colore GIALLO per temporali per tutte le zone di allertamento. Allerta dalle ore 00:00 del 13/06/2020 alle 00:00 del 14/06/2020. Nel corso della seconda parte della giornata di sabato 13 giugno si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco che interesseranno dapprima il settore centro-occidentale, risultando più diffusi ed intensi sul crinale appenninico e sulla pianura settentrionale, per poi interessare entro il tardo pomeriggio-sera anche il restante territorio. Sostituto UUSA.