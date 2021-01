Rimini. Emilia Romagna domenica verso il giallo, ma preoccupa futuro picco contagi con locali aperti

Emilia Romagna gialla, così il presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Speriamo di diventare già da domenica zona gialla e permettere ad esempio a ristoranti e bar di riaprire”. Per quanto riguarda i numeri, “le cose sono andate molto meglio in questi ultimi 20 giorni, ma bisogna sempre stare attenti, perché i dati che daremo oggi parlano di una curva in risalita rispetto all’ultima settimana”, complice anche qualche focolaio nelle Cra. Insomma, “i numeri che abbiamo sono i migliori degli ultimi due-tre mesi, ma vediamo altre regioni che rischiano di ricolorarsi più scure dopo essere tornate più chiare”. L’invito alla prudenza è condiviso anche dall’Ausl Romagna anche perché il ritorno in zona gialla causa qualche preoccupazione su una possibile risalita dei contagi. Lo spiega la dottoressa Raffaella Angelini, responsabile dell’Igiene Pubblica dell’azienda sanitaria: “In tutta la Romagna – spiega – abbiamo avuto un picco di casi verso la fine dell’anno poi i casi sono cominciati a decrescere lentamente. È chiaro che quando i numeri migliorano ci sia una spinta verso la riapertura del sistema economico e la politica deve inevitabilmente fare una sintesi tra le necessità sanitarie e sociali. Il passaggio in zona gialla di inizio dicembre, però, aveva causato la risalita di fine anno: è come se il declassamento di una zona porti le persone a pensare che non ci sia più pericolo. Non è così, anzi: è proprio in questo momenti che dobbiamo stare più attenti”.